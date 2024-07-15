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溫網／謝淑薇近6年參賽必奪冠 感謝搭檔帶她回中央球場

聯合新聞網／ 綜合報導
傑林斯基(左)、謝淑薇(右)。 歐新社
傑林斯基(左)、謝淑薇(右)。 歐新社

我國網球一姊謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）今年才合作，就拿下澳網和溫網混雙冠軍，值得一提的是，謝淑薇自2019年以來，只要參加溫網就一定奪冠。

謝淑薇與傑林斯基以6：4、6：2擊敗墨西哥組合岡薩雷茲（Santiago Gonzalez）／歐兒摩絲（Giuliana Olmos），奪下兩人今年第2座大滿貫金盃。謝淑薇女雙止步4強，因此她受訪時說，「感謝傑林斯基把我帶回這個美妙的球場，享受比賽。溫網中央球場總是令人驚嘆，我的家人、教練、朋友和妹妹都在這，真是太好了，非常感謝你們。」

傑林斯基也稱讚謝淑薇，「她的經驗幫助我們第二輪度過艱難比賽後，重回中央球場，我對我們的表現感到非常自豪。」

謝淑薇自2019年以來，只要有參加溫網就一定奪冠，2019年拿到女雙冠軍，2020年因新冠疫情停辦，2021年奪得女雙冠軍，2022年她沒參賽，2023年又摘下女雙冠軍，2024年則獲得混雙冠軍。她也在FB貼出與傑林斯基，指著歷屆溫網混雙冠軍得主的照片，並開心寫下，「你們的2024溫布頓混雙冠軍。」

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溫布頓 溫網 謝淑薇

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