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溫網／阿爾卡拉斯21歲4冠破「三巨頭」紀錄 讚約克維奇是超人

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溫網／阿爾卡拉斯21歲4冠破「三巨頭」紀錄 讚約克維奇是超人

聯合新聞網／ 綜合報導
阿爾卡拉斯（左）、約克維奇（右）。 法新社
阿爾卡拉斯（左）、約克維奇（右）。 法新社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以直落三擊敗塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic），奪下生涯第4座大滿貫金盃，更一舉超越「網壇三巨頭」紀錄。

阿爾卡拉斯年僅21歲就贏下生涯第4座大滿貫，而約克維奇累積4座大滿貫時已24歲，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在23歲達陣，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則是22歲完成，阿爾卡拉斯寫下最年輕紀錄。

對此，阿爾卡拉斯表示，「我有聽到那些紀錄，我嘗試不多想，我職業生涯有好的開始，我的目標和夢想是生涯結束時，能和那些大人物相提並論。因此21歲有4座大滿貫不重要，如果不能延續下去，對我來說沒有意義。」

約克維奇1個月前才動右膝內側半月板關節鏡手術，不過仍闖進溫網男單決賽，阿爾卡拉斯也讚嘆，「這種狀態還能打進決賽，彷彿天方夜譚。儘管我贏他，在我看來他仍是一名超人。」

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