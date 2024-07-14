溫網／挺過膝傷阻礙再戰「小蠻牛」 約克維奇挑戰神級紀錄

先前在法網因傷提前退賽痛失衛冕機會的約克維奇（Novak Djokovic），才剛動作右膝關節鏡手術，沒想到在短短時間內就上演球王大逆襲的戲碼，在溫布頓網球錦標賽一路挺進，將和上屆冠軍「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）正面對決。即使罕見地奪冠看好度不如對手，但37歲的約克維奇仍期盼能夠完成復仇。

約克維奇去年與阿爾卡拉斯苦戰5盤，耗費4小時42分，最終2比3敗北。倘若他能在今晚扳倒對手，不僅會成為溫網史上最老的冠軍，將大滿貫金盃進一步提升到獨步歷史的25座，同時更追平傳奇名將費德勒（Roger Federer）的溫網「8冠王」紀錄。如此一來，約克維奇將會是史上第一位在兩個大滿貫賽事中至少都拿下8冠的球員；他在澳網已經贏下10座冠軍。

即使阿爾卡拉斯年齡小自己16歲，前球王依然展現十足的覇氣。這將是兩人第6次對決，前5次約克維奇取得3比2領先。「正如我所說的，如果不認為自己有機會爭冠，就不會來參與。這種心態始終沒有改變。我不想在這裡停下腳步」約克維奇說。

談到兩人溫網決賽連兩年碰頭，約克維奇表示：「他是最全面的球員，我必須要拿出最好的能力才能擊敗他。」而阿爾卡拉斯也回應道：「我知道我必須做到什麼。我相信他也知道，要做到什麼才能夠擊敗我。」