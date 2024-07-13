溫網／約克維奇直落三擊敗穆薩提 將與阿爾卡拉斯爭冠

中央社／ 倫敦12日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將約克維奇取得溫網男單冠軍戰門票。 法新社
塞爾維亞網球名將約克維奇取得溫網男單冠軍戰門票。 法新社

塞爾維亞網球名將約克維奇今天在溫布頓網球錦標賽男單4強，直落三擊敗義大利好手穆薩提，將與西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯爭冠。

法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）今天以6-4、7-6 (7/2)、6-4擊敗穆薩提（Lorenzo Musetti），生涯第10度闖進溫網決賽，再取得一場勝利，約克維奇就可締造25次大滿貫冠軍紀錄。

世界排名第3的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）稍早以3比1擒服俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

約克維奇13日出戰阿爾卡拉斯，爭奪2024年溫網男單冠軍。

阿爾卡拉斯在2023年溫網決賽也是面對約克維奇，最後阿爾卡拉斯以3比2艱辛奪冠。

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