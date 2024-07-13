溫網／約克維奇直落三擊敗穆薩提 將與阿爾卡拉斯爭冠
塞爾維亞網球名將約克維奇今天在溫布頓網球錦標賽男單4強，直落三擊敗義大利好手穆薩提，將與西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯爭冠。
法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）今天以6-4、7-6 (7/2)、6-4擊敗穆薩提（Lorenzo Musetti），生涯第10度闖進溫網決賽，再取得一場勝利，約克維奇就可締造25次大滿貫冠軍紀錄。
世界排名第3的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）稍早以3比1擒服俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）。
約克維奇13日出戰阿爾卡拉斯，爭奪2024年溫網男單冠軍。
阿爾卡拉斯在2023年溫網決賽也是面對約克維奇，最後阿爾卡拉斯以3比2艱辛奪冠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言