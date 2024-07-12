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溫網／寶莉妮改寫女單4強最久紀錄 決賽對決雷茨科娃

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
女單決賽將由第七種子義大利的寶莉妮(右)對決大會第31種子雷茨科娃(左)。 法新社
女單決賽將由第七種子義大利的寶莉妮(右)對決大會第31種子雷茨科娃(左)。 法新社

捷克網球女將、大會第31種子雷茨科娃今天在溫布頓網球錦標賽女單4強，以3比6、6比3、6比4擊敗哈薩克籍的前年冠軍芮芭奇娜，13日決賽將對上稍早晉級的義大利好手寶莉妮。

法新社報導，雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天在中央球場（Centre Court）傾全力對抗第4種子芮芭奇娜（Elena Rybakina），總共花了2小時7分鐘才奪勝。

幾小時前，第7種子寶莉妮（Jasmine Paolini）則是花了2小時又51分鐘，最終以2比6、6比4、7比6（10比8）擊敗潸然淚下的克羅埃西亞對手薇琪克（Donna Vekic），改寫溫網女單4強歷時最久比賽的紀錄。

雷茨科娃打了3盤才擊敗哈薩克籍的前年冠軍芮芭奇娜。 路透
雷茨科娃打了3盤才擊敗哈薩克籍的前年冠軍芮芭奇娜。 路透

28歲的雷茨科娃曾於2021年奪下法網后冠，13日將是她生涯第2場大滿貫決賽。

她說：「我對我今天的比賽和奮鬥精神感到很驕傲。」

今年以前，28歲的寶莉妮在溫網單打最多就是一輪遊，其他大滿貫賽事的最佳表現則為止步第2輪。

但寶莉妮在今年1月的澳網晉級16強，上個月更是闖進法網決賽才敗給波蘭籍球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），如今她又成為首位晉級溫網女單決賽的義大利人。

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