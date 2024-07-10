溫網／梅德維夫苦戰5盤擊敗世界球王辛納 挺進準決賽
俄羅斯男網名將梅德維夫（Daniil Medvedev）今天經歷5盤大戰，在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）8強賽擊敗義大利世界球王辛納，連續第2年挺進溫網準決賽。
綜合法新社與路透社報導，大會第5種子梅德維夫分別以6比7（7/9）、6比4、7比6（7/4）、2比6及6比3擊敗辛納（Jannik Sinner），為今年1月在澳洲網球公開賽（Australian Open）男單決賽敗給辛納一事復仇成功。
梅德維夫並為之前對上辛納連吞5場敗仗劃下句點，這將是他第9度闖進大滿貫（Grand Slam）準決賽。
在2021年美國網球公開賽（US Open）首度摘下大滿貫賽男單冠軍頭銜的梅德維夫，預計在準決賽中對上力拚衛冕的西班牙網球名將艾卡拉茲（CarlosAlcaraz），以爭取14日的決賽門票。
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