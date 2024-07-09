溫網／弗里茨「讓二追三」逆轉澤瑞夫 正妹女友開嘲諷引熱議

美國第13種子弗里茨（Taylor Fritz）開賽先丟兩盤，但他上演神奇逆轉秀，最終以4：6、6：7（4：7）、6：4、7：6（7：3）、6：3扳倒德國第4種子澤瑞夫（Alexander Zverev），挺進溫網男單8強。

澤瑞夫先前比賽左膝受傷，本場比賽包著護膝上場，雖開賽掌握戰局，但第3盤4：4時因雙發失誤讓弗里茨破發，戰況風雲變色，最終激戰約3個半小時，將勝利拱手讓人。弗里茨接下來要和義大利第25種子穆薩提（Lorenzo Musetti）競爭4強門票。

弗里茨2018年曾在美國公開賽首輪「讓二追三」氣走澤瑞夫的哥哥M.澤瑞夫（Mischa Zverev），沒想到如今澤瑞夫也嚐到這種滋味。弗里茨受訪時談到陷入困境時的心境，「我當時心想自己表現很好，如果直落三輸掉太糟糕了。我一直保持信心，也打得很好，就只差幾分，我認為能扳回一城，試著扭轉局面，很高興實現了。」

本場比賽也發上場外風波，疑似是因為澤瑞夫曾在2019年被前女友指控家暴，2020年又被另一名女子指控性虐待。弗里茨的正妹女友莉德（Morgan Riddle）比賽中發文寫道，「女士們大聲加油。」賽後又在IG發文開酸，「當你的男人為女生們贏下比賽時。」

莉德已刪除貼文，弗里茨賽後與澤瑞夫寒暄時表情嚴肅被放大討論，對此弗里茨受訪時表示，「我認為他（澤瑞夫）對我的團隊成員，在他受傷時為我加油感到不滿，他對我說，『這跟你無關，你沒問題。』」