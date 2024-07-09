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溫網／擊敗中國王欣瑜闖8強 史維托莉娜落淚為烏克蘭發聲

聯合新聞網／ 綜合報導
烏克蘭女將史維托莉娜。 美聯社
烏克蘭女將史維托莉娜。 美聯社

烏克蘭女將史維托莉娜（Elina Svitolina）昨天擊敗中國大陸王欣瑜，連2年闖進溫網8強，不過她在場上落淚，因為俄羅斯昨天又對烏克蘭各城市進行空襲。

史維托莉娜昨天在衣服上繫黑絲帶，以6：2、6：1輕取王欣瑜，賽後她情緒激動落淚地表示，「今天我表現很好，但對烏克蘭人民來說非常艱難。」現場觀眾也用掌聲鼓勵這段發言。

俄羅斯對烏克蘭進行空襲，發射超過40枚飛彈，已造成31死、154人受傷，傷亡數字可能繼續增加。自從戰爭爆發後，史維托莉娜就經常為祖國發聲，她也坦言，「今天要專注比賽不簡單，光是看新聞就很痛苦，踏進球場更困難，很高興今天能比賽，還拿到勝利。」

史維托莉娜認為，體育表現能提高人們對烏克蘭處境的關注，「必須盡我所能，每個烏克蘭人都在用自己的方式提高關注，我的方式是透過網球，這是我被激勵要做到一些事的原因，我試著專注工作和能控制的事。」

溫布頓 溫網 王欣瑜

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