溫網／阿爾卡拉斯拍落洪柏特 晉級8強戰力拚衛冕

尋求衛冕的西班牙新生代好手阿爾卡拉斯今天在溫布頓網球錦標賽男單16強戰克服不穩狀態，最終以6比3、6比4、1比6、7比5擊敗法國選手洪柏特，成功晉級溫網8強賽。

網球男單世界排名第3的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天表現不太穩定，全場5度被對手破發，且都集中於比賽後段的第3、4盤，另外整場還有多達33次非受迫性失誤。

但阿爾卡拉斯最終仍振作起來，以6比3、6比4、1比6、7比5擊倒大會第16種子的洪柏特（Ugo Humbert），這也是他生涯第9次闖進大滿貫賽男單8強戰。

繼續拚戰個人生涯第4座大滿貫金盃的阿爾卡拉斯賽後說道：「我會在那裡戰到最後一球。」

年僅21歲的阿爾卡拉斯晉級溫網8強戰，對手將會是美國好手保羅（Tommy Paul）或36歲的西班牙同鄉包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。