溫網／約克維奇晉16強 挑戰追平費德勒8冠紀錄

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓錦標賽（Wimbledon）擊敗澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin），順利挺進男單16強。

約克維奇約一個月前才接受右膝手術，今天就以4比6、6比3、6比4、7比6（7/3）拿下3盤戰勝巴比倫。

約克維奇稱讚巴比倫第1盤的表現比自己好，但他也漸入佳境，「每場比賽都（表現得）更好。我移動時的感覺、對自己動作的信心…我今天的狀態絕對變得更好了。」

他正在挑戰追平瑞士天王費德勒（Roger Federer）的8次溫網冠軍紀錄，以及斬獲他個人生涯第25座大滿貫金盃。

這是37歲的約克維奇第16次打進溫網第4輪，也是他第65次晉級大滿貫賽事16強。

約克維奇在男網世界排名第2位，接下來將迎戰世界排名第15位、溫網男單名列第15號種子的丹麥選手魯內（Holger Rune），爭取晉級8強資格。