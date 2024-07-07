溫網／球后斯威雅蒂第3輪爆冷出局 21連勝紀錄中斷

女網世界排名第一的波蘭籍球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在溫布頓錦標賽第3輪慘遭淘汰，敗給哈薩克好手普汀塞娃（Yulia Putintseva），21連勝紀錄也被中斷。

法新社報導，溫網（Wimbledon）頭號種子斯威雅蒂以3比6、6比1、6比2輸給普汀塞娃。斯威雅蒂上個月才在法國公開賽（French Open）封后，拿下個人生涯第5座大滿貫金盃，同時也締造法網3連霸紀錄。

路透社報導，從記錄上來看，女網世界排名第35位的普汀塞娃對斯威雅蒂而言，原本應該不是棘手勁敵。兩人過去對打的4場比賽中，斯威雅蒂沒有輸過一盤，且她在這場比賽前還保持著21連勝紀錄。

路透社指出，草地球場似乎並不適合斯威雅蒂。儘管斯威雅蒂率先拿下首盤，普汀塞娃卻重新振作，發起難以招架的攻勢並連下兩盤，斯威雅蒂終究不敵落敗。