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溫網／詹皓晴攜手俄國搭檔 女雙首戰開紅盤

中央社／ 台北6日電
台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃溫網首輪開紅盤。 截圖自詹皓晴粉絲團
台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃溫網首輪開紅盤。 截圖自詹皓晴粉絲團

台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在溫網女雙首輪歷經2小時、3盤大戰，以2比1擊退美國組合克魯格與史蒂芬斯，今晚將繼續出擊，與謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯將分頭爭取16強門票。

詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）近況不錯，過去2站世界女子職業網球協會（WTA）柏林女網賽、巴特洪堡女網賽都獲得亞軍，本週參加溫布頓網球錦標賽賽事，為女雙第12種子，首輪對戰美國組合克魯格（Ashlyn Krueger）與史蒂芬斯（Sloane Stephens）。

雙方前6局僵持不下，後半段互破發球局，而「台俄聯軍」盤末再下一城，以6比4搶下首盤。

「台俄聯軍」次盤第3局先遭到破發，儘管隨即在第4局還以顏色，可惜盤末發球局未能保住，以3比6讓出。

進入決勝盤後，「台俄聯軍」一度以4比1領先，但隨後對手後來居上，而「台俄聯軍」盤末雖錯過3個賽末點後，所幸關鍵時刻穩住陣腳，以7比5有驚無險拿下勝利。

「台俄聯軍」闖進次輪後，今晚將繼續提拍上陣，將與西班牙的布克薩（Cristina Bucsa）與日本的日比野菜緒，爭奪16強席次，而另一組謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）預計將在深夜出擊。

除了女雙賽事外，詹皓晴首度與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）在混雙合作，將力拚從首輪突圍。

溫布頓 溫網

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