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溫網／費德勒、納達爾影片致敬 墨瑞最後一舞淚灑球場

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導
英國網球名將墨瑞淚灑球場。 路透
英國網球名將墨瑞淚灑球場。 路透

英國網球名將墨瑞今年最後一次征戰溫網但出師不利，這位前世界球王今天與哥哥傑米在男雙首輪吞敗後，淚灑中央球場（Centre Court），接下來他還會跟同胞瑞杜卡努搭檔打混雙。

墨瑞（Andy Murray）曾2度拿下溫布頓網球錦標賽男單冠軍，但他日前宣布退出溫網男單賽事，因背部動手術後難以康復。

法新社報導，墨瑞與哥哥今天以7比6（8/6）、6比4，不敵土方林奇（Rinky Hijikata）和皮爾斯（JohnPeers）這對澳洲組合。

墨瑞說：「跟傑米（Jamie Murray）搭檔真的很特別。身體上不輕鬆，但我很高興我們有機會這樣一起打一次。」

墨瑞接受球迷歡呼。 路透
墨瑞接受球迷歡呼。 路透

現場播出向墨瑞致敬的影片，包括已退休的瑞士天王費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）等一眾球星露臉，讓墨瑞流下男兒淚。

塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）也在場邊見證這感人的一晚。

今年37歲的墨瑞尚未告別溫網，預計之後還將跟同胞瑞杜卡努（Emma Raducanu）出戰混雙。

溫布頓 溫網

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