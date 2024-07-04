溫網／不知英國大選日期 地主甜心選訓練不投票
2024年英國大選今天登場，大選攸關英國執政黨和首相人選，不過對正在溫布頓出賽的地主選手來說，草地大滿貫比選舉更重要，21歲的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）甚至不清楚大選在即，還感謝告訴她消息的媒體。
21歲的瑞度卡努第二輪以6：1、6：2力退比利時現任女雙「世界球后」梅騰絲（Elise Mertens），晉級第三輪已是2021年美網奪冠後的大滿貫最佳表現，下輪將和名列第9種子的希臘好手莎卡瑞（Maria Sakkari）搶16強門票，力求先追平個人溫布頓最佳成績。
瑞度卡努奪勝後被媒體問到，大選日會在訓練前去投票嗎？「不，我想我會先睡個懶覺，然後去訓練。」瑞度卡努還自爆，並不知道英國大選就是周四，「感謝你們讓我知道。」
不只瑞度卡努，同胞女將波爾特（Katie Boulter）和達特（Harriet Dart）第二輪比賽和大選日撞期，都將專注力先放在球場；目前英國「一哥」德萊普（Jack Draper）也說，在溫布頓賽事期間，沒有太多時間去思考政治相關議題。
被問到是否會透過電視看投票結果時，德萊普也給否定答案，「對我們網球選手來說，現在是瘋狂忙碌時期，沒有太多時間看電視，也沒有太多時間去思考這些事。」
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