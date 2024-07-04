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溫網／最後一舞要更有意義！ 墨瑞找瑞杜卡努打混雙

台灣醒報／ 台北報導
這是墨瑞最後一次的溫布頓。 路透
這是墨瑞最後一次的溫布頓。 路透

英國網壇的一老一少明星將聯手在主場掀起風暴！網球大滿貫賽之一的溫網混雙即將開打，37歲的英國墨瑞預計在最後一次主場出戰、打出有競爭力的內容，而他更希望有意義，3日深夜確定將與同為大英寵兒的年輕女將瑞杜卡努聯手混雙，一老一少的英網明星也有有趣的共通點，2人恰好首個大滿貫賽冠軍都在美網，穆雷的溫網混雙最後一舞將在5日上演。

大英老少混雙配

根據《英國廣播公司》報導，網壇四大滿貫賽之一的英國溫網正如火如荼進行中，地主焦點在37歲的大英名將墨瑞身上，這位手握3個大滿貫賽冠軍、2面奧運金牌的超級名將，即將參與生涯最後一次的溫網。

墨瑞希望在家鄉父老面前，打出一次有爭冠競爭力的賽事，所以在確定手術完無法負荷單打賽事後，他選擇參加男雙與混雙賽事，同時，他希望參賽也帶有一些意義，男雙部分選擇與哥哥傑米搭檔，混雙部分則考慮較久，2019年他邀請美國女子名將小威廉絲合作，而這屆他壓線詢問英國新星瑞杜卡努，順利組成一老一少的大英明星搭檔。

墨瑞表示，考慮到競爭力與象徵意義（選擇英國人搭檔更好），瑞杜卡努顯然是不二人選，而21歲的瑞杜卡努提到，能與傳奇墨瑞搭檔打球，一直都是童年的夢想，她不做太多思考就迅速答應。

頂級助力瑞杜卡努

瑞杜卡努將與墨瑞搭檔打混雙。 路透
瑞杜卡努將與墨瑞搭檔打混雙。 路透

瑞杜卡努的實力無須贅述，年少就一戰成名，2021年首度在大滿貫賽以外卡身份出戰溫網，很快就爆冷闖進16強，隨後在同年的美網女單，從資格賽一路晉級，繳出10連勝、期間1盤未失的可怕成績，成為網壇公開賽時代以來，首位以資格賽選手身份、過五關斬六將拿下單打冠軍的選手，而她當年才19歲。

2人的首座大滿貫賽冠軍都是在美網，墨瑞是2012年、而艾瑪在2021年，這2人也都關注F1賽車，差別在於墨瑞多次盛讚同鄉、車王漢米爾頓，而瑞杜卡努則是澳洲車手里卡多的粉絲。這對大英混雙的賽事，首戰將在5日次輪賽事，球迷別錯過英國天王的溫網最後一舞！  

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