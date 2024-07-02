溫網／拚衛冕好的開始 阿爾卡拉斯直落三晉2輪

尋求衛冕的西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以直落三擊敗愛沙尼亞對手拉哈爾（Mark Lajal），晉級溫布頓網球錦標賽男單第2輪。

法新社報導，阿爾卡拉斯今天對上世界排名269的拉哈爾，前2盤都在對手破發後回神追趕，終場7比6（7/3）、7比5、6比2勝出。

年僅21歲的阿爾卡拉斯尋求生涯第4座大滿貫賽冠軍，並且希望成為第6位在同年度連續贏得法網和溫網單打冠軍的男子球員。

阿爾卡拉斯今年在中央球場展開溫網之旅，他賽後表示：「他（拉哈爾）打了一場非常好的比賽，顯然讓我有點吃驚，因為我沒機會看他很多比賽。」

去年此時，拉哈爾在美國舉行的第2層級賽事挑戰賽輸掉首輪比賽，只賺到了微薄的780美元，而今天他在溫網首輪進帳7萬5000美元（約新台幣246萬元）。