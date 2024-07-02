溫網／大坂直美相隔5年晉級第2輪 透露女兒1歲生日禮物

日本名將大坂直美在溫布頓網球錦標賽女單第一輪賽事贏球後，表示感覺「像是一場夢」。這是她於2018年之後首度在溫網取得勝利，而且時間點適逢她女兒慶祝1歲生日的前一天。

法新社報導，大坂直美擁有4座大滿貫賽金盃，曾高居女網世界排名第一。她在溫網首輪打出34個致勝球，以6比1、1比6、6比4擊敗法國對手派瑞（Diane Parry）晉級。

大坂賽後表示：「感覺像是一場夢，因為我已經很久沒在這邊打球了。」她上一次參加全英俱樂部（All England Club）舉辦的溫網要追溯到2019年，不過當時在首輪就被淘汰出局。

大坂也說：「我希望大家觀賽愉快。我真的很高興來到這邊，因為溫網是我懷孕後第一個觀看的賽事。」

大坂也分享，她看到自己去年剛產下女兒謝伊（Shai）的照片後深受鼓舞。

大坂回憶產後復出的心路歷程說道：「現在能站在這邊真的很酷。我認為我去年的心態就是努力生存。老實說，我之前真的不知道我生產完後會如何，只能試圖把自己拼湊回來。」

大坂今天僅花22分鐘就拿下首盤，不過世界排名53的派瑞在第2盤扳回一城。派瑞在第3盤以3比1領先，但大坂追到3比3，並在挽救2個破發點之後以5比4反超，最終在派瑞發出第10個雙發失誤後收下勝利。

大坂產後於今年賽季初復出，目前世界排名113，以外卡資格參加本屆溫網賽事。

此外，大坂也透露會低調慶祝女兒的1歲生日，除了買蛋糕外還會送給孩子1本好書。

這名26歲網球好手表示準備了一本彼得兔的書要送女兒，「我已經買好給她的生日禮物，但我覺得我經常在買她的生日禮物。我買了一本書給她，希望她會滿意」。

大坂將在第2輪出戰大會第19種子美國選手納瓦洛（Emma Navarro）。