溫網／白俄女將莎芭蓮卡肩傷未癒 退出今年女單賽事

溫布頓網球錦標賽主辦單位宣布，澳網女單冠軍、世界排名第3的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）因為肩部傷勢，於今天退出溫網比賽。

法新社報導，莎芭蓮卡曾兩度在全英俱樂部（AllEngland Club）舉行的溫網比賽中闖進女單4強。

今年26歲的莎芭蓮卡上週末曾暗示，她最近在德國柏林（Berlin）比賽受傷後，可能會被迫退出溫網。

她坦言：「我現在不算百分之百健康。」

莎芭蓮卡今天因傷退賽後，遺缺由俄羅斯選手安德瑞娃（Erika Andreeva）以幸運失敗者（lucky loser）身分遞補，首輪將對上從會外賽晉級的美國選手貝克塔斯（Emina Bektas）。