溫網／白俄女將莎芭蓮卡肩傷未癒 退出今年女單賽事
溫布頓網球錦標賽主辦單位宣布，澳網女單冠軍、世界排名第3的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）因為肩部傷勢，於今天退出溫網比賽。
法新社報導，莎芭蓮卡曾兩度在全英俱樂部（AllEngland Club）舉行的溫網比賽中闖進女單4強。
今年26歲的莎芭蓮卡上週末曾暗示，她最近在德國柏林（Berlin）比賽受傷後，可能會被迫退出溫網。
她坦言：「我現在不算百分之百健康。」
莎芭蓮卡今天因傷退賽後，遺缺由俄羅斯選手安德瑞娃（Erika Andreeva）以幸運失敗者（lucky loser）身分遞補，首輪將對上從會外賽晉級的美國選手貝克塔斯（Emina Bektas）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言