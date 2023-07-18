溫網／約克維奇砸爛球拍被罰25萬台幣 創本屆最高紀錄

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）溫網男單決戰不敵西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），還在比賽中砸爛球拍，被大會罰款6100英鎊（約25萬台幣），創本屆溫網最高單筆罰款紀錄。

約克維奇在決勝盤第3局被破發後，情緒一時失控，憤怒地把球拍砸向網柱，拍子整個扭曲斷裂，網柱也稍微受損。當下主審給警告、全場噓聲不斷。

Novak Djokovic's racket smash from two angles #Wimbeldon #WimbledonFinal pic.twitter.com/M5KMYrD2EP — Chris Hammer (@ChrisHammer180) 2023年7月16日

賽後大會以「濫用球拍」為由重罰6100英鎊，是本屆溫網最大單筆罰單。不過約克維奇憑藉拿下亞軍，進帳117.5萬英鎊（約4888萬台幣）獎金。

值得一提的是，16歲俄羅斯女網小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）兩度摔拍都被罰款，單筆3050英鎊，合計剛好也是6100英鎊。不過這判決引發爭議，因為她第2次是因為滑倒，球拍才脫手落地。