聽新聞
test
0:00 / 0:00
溫網／約克維奇砸爛球拍被罰25萬台幣 創本屆最高紀錄
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）溫網男單決戰不敵西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），還在比賽中砸爛球拍，被大會罰款6100英鎊（約25萬台幣），創本屆溫網最高單筆罰款紀錄。
約克維奇在決勝盤第3局被破發後，情緒一時失控，憤怒地把球拍砸向網柱，拍子整個扭曲斷裂，網柱也稍微受損。當下主審給警告、全場噓聲不斷。
賽後大會以「濫用球拍」為由重罰6100英鎊，是本屆溫網最大單筆罰單。不過約克維奇憑藉拿下亞軍，進帳117.5萬英鎊（約4888萬台幣）獎金。
值得一提的是，16歲俄羅斯女網小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）兩度摔拍都被罰款，單筆3050英鎊，合計剛好也是6100英鎊。不過這判決引發爭議，因為她第2次是因為滑倒，球拍才脫手落地。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言