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溫網／認同球王是「Big 3」綜合體 約克維奇：期待美網對決

聯合新聞網／ 綜合報導
阿爾卡拉斯(左)、約克維奇(右)。 路透
阿爾卡拉斯(左)、約克維奇(右)。 路透

網壇過去10幾年被「Big3」統治，西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）橫空出世後，外界曾稱讚他是「Big3」綜合體，今天在溫網決賽輸給他的約克維奇（Novak Djokovic）也認同此說法。

約克維奇生涯對戰費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）共109次，肯定是最了解彼此實力和打法的人，他在賽後記者會稱讚阿爾卡拉斯，「過去12個月來，人們說他的比賽有費德勒、納達爾和我的元素，我同意這種說法，我認為他融合我們三人的優勢。」

「他擁有心理素質和成熟度，以只有20歲的人來說，非常令人印象深刻。他擁有西班牙鬥牛般的拚戰精神，以及多年來我們在納達爾身上看到的不可思議能力。他有很多滑步反拍，這點跟我很像，利用雙手反拍做防守、能迅速適應比賽，這是我多年來的優勢，他也有」約克維奇說。

約克維奇直言從未遇過這種選手，「費德勒和納達爾都有各自的優劣勢，阿爾卡拉斯是非常全面的人，我認為以他快速適應比賽的能力，能打得很久，在不同場地都能成功。」

儘管阿爾卡拉斯相當強大，但約克維奇不害怕兩人再次碰頭，「希望我們能在美網對決，世界第1與第2進行5小時5盤大戰，對網球運動來說再好不過。」

溫布頓 溫網 阿爾卡拉斯 約克維奇

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