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溫網／約克維奇挑戰生涯24座大滿貫冠軍：這是唯一動力

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
APTOPIX Britain Wimbledon Tennis Serbia's Novak Djokovic reacts after beating Italy's Jannik Sinner to win their men's singles semifinal match on day twelve of the Wimbledon tennis championships in London, Friday, July 14, 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) 美聯社
APTOPIX Britain Wimbledon Tennis Serbia's Novak Djokovic reacts after beating Italy's Jannik Sinner to win their men's singles semifinal match on day twelve of the Wimbledon tennis championships in London, Friday, July 14, 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) 美聯社

塞爾維亞名將約克維奇將在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）男單決賽，與西班牙好手阿爾卡拉斯來場他所稱的「終極對決」，要挑戰奪下生涯第24座大滿貫冠軍，繼續推進史上新高。

約克維奇（Novak Djokovic）上個月在法國網球公開賽，拿下生涯第23座大滿貫冠軍，超越與他並駕齊驅的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），生涯首度在男子選手中獨占鰲頭，成為獲大滿貫冠軍次數最多的球員。

如今，挑戰奪下第24座大滿貫冠軍，成為36歲的約克維奇想擊敗艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的一大動力。

約克維奇說：「或許有人認為，身為唯一在生涯拿下23座大滿貫冠軍的男子球員，贏得法網冠軍後，我會鬆一口氣，但事實並非如此。」

「大家都知道，大滿貫的比賽對我來說意義非凡，是我優先考慮的最高目標，每當球季展開，我都想著要橫掃這4項賽事的冠軍。」

「在我尚未捧起冠軍獎盃前，我的工作就還沒有完成。」

約克維奇這次若能在溫網封王，就可以追平「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）8度在溫網奪冠的男子球員紀錄，同時追平澳洲傳奇女將寇特（MargaretCourt）保持50年的24座大滿貫冠軍紀錄。

即便已經36歲，約克維奇依舊寶刀未老，他在過去10場大滿貫賽事中，奪下6座冠軍。

溫布頓 溫網

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