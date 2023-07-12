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溫網／烏克蘭女將再演「新媽」驚奇 逼退球后闖女單4強

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
烏克蘭選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）力克世界排名第1的波蘭好手斯威雅蒂，闖進女單4強。 美聯社
烏克蘭選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）力克世界排名第1的波蘭好手斯威雅蒂，闖進女單4強。 美聯社

未列種子的烏克蘭選手絲薇托莉娜今天在溫布頓網賽中再度演出「新媽」驚奇，以7比5、6比7（5比7）、6比2力克世界排名第1的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），闖進女單4強。

世界排名第76的絲薇托莉娜（Elina Svitolina），去年10月當媽後，今年4月重返巡迴賽事，她將在4強賽與捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）交手，爭取15日的決賽門票。

絲薇托莉娜此次以外卡身分參賽，一路過關斬將，揮落4位曾贏得大滿貫賽的好手，先是在首輪輕取美國名將大威廉絲（Venus Williams），然後撂倒美國好手科甯（Sofia Kenin），接著在16強賽扳倒第19種子白俄羅斯對手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），今天又在激戰將近3個小時後讓美國公開賽和法國公開賽現任球后蒙塵。

絲薇托莉娜賽後表示，她打算「享受此刻，喝杯啤酒」。

「如果你賽前告訴我，我會打進4強，我會說你瘋了。」絲薇托莉娜在上個月的法國公開賽也闖進8強。

在另一場也是令人跌破眼鏡的女單比賽，世界排名第42的非種子選手萬卓索娃以6比4、2以6、6以4擊敗第4種子美國女將皮古拉（Jessica Pegula），闖進4強。

溫布頓 溫網 斯威雅蒂

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