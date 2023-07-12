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溫網／太神！謝淑薇奪跨屆16連勝 挺進女雙4強

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溫網／太神！謝淑薇奪跨屆16連勝 挺進女雙4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃。 圖／取自謝淑薇臉書
謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃。 圖／取自謝淑薇臉書

離開網壇超過一年，我國女網好手謝淑薇今年復出持續在大滿貫締造驚奇，她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）今天溫布頓8強賽面對法國賈西亞（Caroline Garcia）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），以7：6（7：5）、6：4拿下4強門票，這已是謝淑薇溫布頓跨5年的女雙16連勝。

溫布頓是謝淑薇成績最好的大滿貫，2013年她和大陸「金花」彭帥首度打下大滿貫金盃，2019年和史翠可娃打下草地大滿貫第2冠，隔年賽事因新冠肺炎疫情停辦，謝淑薇2021年改搭比利時梅騰絲（Elise Mertens）再捧金盃；去年謝淑薇因養傷整年免戰，今年挑戰跨5年的第3冠，和史翠可娃連戰皆捷，今天面對法國、巴西聯軍雖一開賽就遭破發，但第8局回破將局數扳平，「搶7」中更展現出色網前技巧，7：6（7：5）先下一城。

第二盤台捷組合延續氣勢，對手第一個發球局就連拿4分破發，自己發球局也是一分未失，連拿8分下取得2：0領先；法巴組合雖在第4局回破，但台捷組合第7局再看到突破機會，史蒂芬妮關鍵時刻又出現失誤送分，讓台捷組合再度破發成功，最終第10局史翠可娃的發球局也把握住，第一個賽末點謝淑薇就在網前直接殺球得手，成為第2組晉級女雙4強的組合。

謝淑薇上月法網和大陸女將王欣瑜拍出驚奇，臨時成軍但高捧金盃，溫布頓換回老搭檔仍維持連勝紀錄，今年大滿貫成績還是完美的10勝0敗，再2勝就能完成跨5年奪3冠的特別紀錄。

台捷組合4強對手還沒出爐，第二輪拍下詹家姊妹的捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo），8強賽將和德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）／俄羅斯齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）對決，勝家就是台捷組合爭決賽門票的對手。

溫布頓 溫網 謝淑薇

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