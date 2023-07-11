溫網／烏女將拒握手白俄前球后

俄戰爭超過500天，烏克蘭網球名將史維托莉娜昨天向祖國傳達訊息，溫布頓網球賽第四輪以2：6、6：4、7：6（11：9）擊敗白俄羅斯前球后雅莎蘭卡，特別將勝利獻給戰火中的同胞。

史維托莉娜和法國「跳跳人」孟非斯是網壇著名銀色夫妻，去年10月迎接女兒；史維托莉娜今年4月復出，上月法網就打進8強，溫網持外卡參賽一路闖關，昨天更演出後來居上戲碼，「再見愛司」後躺在球場慶祝勝利。

多次為烏克蘭發聲的史維托莉娜不諱言，當對手是俄羅斯或白俄選手時，會給自己更多壓力，為烏克蘭帶回勝利；她還形容，這場逆轉勝僅次於去年迎接女兒誕生，是人生「第二快樂的時刻」。

為表達對俄羅斯發動戰事的不滿，史維托莉娜賽後未和雅莎蘭卡握手，前球后離場時還有觀眾噓聲，讓雅莎蘭卡刻意停下來，用肢體動作表達不滿。

雅莎蘭卡說，尊重史維托莉娜的決定，觀眾可能不了解不握手背後原因，噓聲恐怕是「喝多了」。

史維托莉娜將在8強賽遭遇波蘭「世界球后」斯威雅蒂，她昨天也是上演逆轉勝，瓦解東京奧運奪金的瑞士名將班希琪第二盤2個「賽末點」，以6：7（4：7）、7：6（7：2）、6：3驚險迎接3小時3分鐘的馬拉松大戰勝利，生涯首度晉級溫網8強。