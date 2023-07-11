聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫網／烏女將拒握手白俄前球后

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina）上演三盤逆轉，賽後喜形於色。 美聯社
烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina）上演三盤逆轉，賽後喜形於色。 美聯社

俄戰爭超過500天，烏克蘭網球名將史維托莉娜昨天向祖國傳達訊息，溫布頓網球賽第四輪以2：6、6：4、7：6（11：9）擊敗白俄羅斯前球后雅莎蘭卡，特別將勝利獻給戰火中的同胞。

史維托莉娜和法國「跳跳人」孟非斯是網壇著名銀色夫妻，去年10月迎接女兒；史維托莉娜今年4月復出，上月法網就打進8強，溫網持外卡參賽一路闖關，昨天更演出後來居上戲碼，「再見愛司」後躺在球場慶祝勝利。

多次為烏克蘭發聲的史維托莉娜不諱言，當對手是俄羅斯或白俄選手時，會給自己更多壓力，為烏克蘭帶回勝利；她還形容，這場逆轉勝僅次於去年迎接女兒誕生，是人生「第二快樂的時刻」。

為表達對俄羅斯發動戰事的不滿，史維托莉娜賽後未和雅莎蘭卡握手，前球后離場時還有觀眾噓聲，讓雅莎蘭卡刻意停下來，用肢體動作表達不滿。

雅莎蘭卡說，尊重史維托莉娜的決定，觀眾可能不了解不握手背後原因，噓聲恐怕是「喝多了」。

史維托莉娜將在8強賽遭遇波蘭「世界球后」斯威雅蒂，她昨天也是上演逆轉勝，瓦解東京奧運奪金的瑞士名將班希琪第二盤2個「賽末點」，以6：7（4：7）、7：6（7：2）、6：3驚險迎接3小時3分鐘的馬拉松大戰勝利，生涯首度晉級溫網8強。

溫布頓 溫網

延伸閱讀

溫網／吳芳嫺女雙16強止步 驚奇之旅告一段落

溫網／效法納達爾堅韌毅力 俄羅斯16歲神童勇闖16強

溫網／躲過2賽末點首闖8強 球后斯威雅蒂：更有信念

溫網／遭烏克蘭對手逆轉還被噓 白俄名將怒控球迷「喝多了」

相關新聞

溫網／再見擦網球奪跨屆15連勝 謝淑薇女雙8強就位

我國女網好手謝淑薇挑戰溫布頓女雙跨界連3冠的腳步，今天又前進一步，她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova...

溫網／烏女將拒握手白俄前球后

俄戰爭超過500天，烏克蘭網球名將史維托莉娜昨天向祖國傳達訊息，溫布頓網球賽第四輪以2：6、6：4、7：6（11：9）擊...

溫網／吳芳嫺女雙16強止步 驚奇之旅告一段落

台灣選手吳芳嫺今年溫網女雙賽事與中國女將朱琳打出驚奇，拉出2連勝，今天16強賽則是以3比6、6比3、4比6不敵中國的張帥...

溫網／效法納達爾堅韌毅力 俄羅斯16歲神童勇闖16強

年僅16歲的俄羅斯女網小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva），繼今年法網殺進第3輪的精采表現後，今天繼續在溫布頓網賽中挺進。安德烈耶娃表示自己以名將納達爾（Rafa Nadal）為榜樣，希望能學習他的毅力與韌性。

溫網／躲過2賽末點首闖8強 球后斯威雅蒂：更有信念

面對對手2個「賽末點」，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）挺住壓力，台灣時間今天凌晨上演逆轉勝，以6：7...

溫網／遭烏克蘭對手逆轉還被噓 白俄名將怒控球迷「喝多了」

溫布頓女單第四輪上演「媽媽球員對決」，白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）和去年10月產女的烏克...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦