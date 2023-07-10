溫網／吳芳嫺女雙16強止步 驚奇之旅告一段落

台灣選手吳芳嫺今年溫網女雙賽事與中國女將朱琳打出驚奇，拉出2連勝，今天16強賽則是以3比6、6比3、4比6不敵中國的張帥與美國的多海德這組「中美聯軍」，結束這次溫網之旅。

在英國倫敦舉行的溫布頓網球錦標賽今天展開女雙16強賽事，3組擁有台將的組合分頭出擊，並由吳芳嫺與中國女將朱琳打頭陣。

吳芳嫺這次與中國女將朱琳合作，原本女雙首輪預計強碰頭號種子、衛冕軍捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（KaterinaSiniakova），但對手因傷退賽，而「海峽組合」把握機會，先扳倒遞補比利時組合，次輪再以直落2淘汰烏克蘭女將班德爾（Kateryna Baindl）與澳洲選手沙維爾（Daria Saville），闖進16強。

吳芳嫺與朱琳今天女雙16強賽出戰中國的張帥與美國的多海德（Caroline Dolehide）這組「中美聯軍」，「海峽組合」開賽發球局率先失守，儘管在第7局回破，但下一局發球局未能保住，以3比6將首盤拱手讓人。

雙方次盤一路僵持，「海峽組合」盤末成功突圍，以6比3扳回一城。

進入決勝盤後，兩組人馬歷經盤中互破，「海峽組合」儘管盤末化解1個賽末點後，仍無功而返，以4比6惜敗。

儘管無緣8強，但吳芳嫺已締造個人在大滿貫雙打賽事最佳成績。

在吳芳嫺溫網之旅劃下句點後，接下來將輪到詹家姐妹詹詠然與詹皓晴、台灣選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）登場，爭取女雙8強門票。