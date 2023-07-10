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溫網／效法納達爾堅韌毅力 俄羅斯16歲神童勇闖16強

中央社／ 綜合外電報導
年僅16歲的安德烈耶娃在溫網持續挺進。 美聯社
年僅16歲的安德烈耶娃在溫網持續挺進。 美聯社

年僅16歲的俄羅斯女網小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva），繼今年法網殺進第3輪的精采表現後，今天繼續在溫布頓網賽中挺進。安德烈耶娃表示自己以名將納達爾（Rafa Nadal）為榜樣，希望能學習他的毅力與韌性。

路透社報導，安德烈耶娃今天擊敗了同胞、第22種子伯塔波娃（Anastasia Potapova），順利闖入溫布頓網球大賽（Wimbledon）16強。她表示自己一直在訓練比賽的心理層面，而曾拿下22座大滿貫男單冠軍盃的納達爾是她效法的榜樣。

安德烈耶娃表示：「納達爾去年贏得法國網球公開賽（French Open），令我非常佩服，因為他是在傷後回到球場，先是拿下澳洲網球公開賽（AustralianOpen），然後又贏得法網。」

「在那之後，我可以說，現在我在心態上會嘗試有時模仿他。」

安德烈耶娃在記者會上的表現，就像她今天以6比2、7比5擊敗前青少年組冠軍波塔波娃一樣，充滿了自信和顯然超越同齡的成熟。

安德烈耶娃目前與同為職業網球選手的姊姊艾瑞卡（Erika）住在法國南部坎城（Cannes）。她在記者會上迴避有關俄羅斯支持者的問題，以免觸及政治或爭議話題。

安德烈耶娃轉而談論她從家人和家鄉克拉斯諾雅爾斯克（Krasnoyarsk）所獲得的支持，他們在社群媒體上發布了有關她的故事。

安德烈耶娃6月在法網打進第3輪，當時是她首次參加大滿貫賽正賽，但是在3盤比賽後輸給了同為青少年好手的高夫（Coco Gauff）。

比賽過後，安德烈耶娃說她與自己進行了一次長談，反省對比賽的態度。

「我理解了一些事，做出一些現在對我來說重要的決定。我認為我做得不錯，因為目前為止一切都順利。」

安德烈耶娃溫網之旅的下一戰對手是來自美國的第25種子凱絲（Madison Keys），爭取挺進8強賽。安德烈耶娃表示，她會將球場與生活分開。「在球場上，我試著專心想著網球、想著比賽、想著下1分。」

溫布頓 溫網

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