溫網／第4種子魯德 第二輪爆冷出局

曾三屆奪下大滿貫男單亞軍的挪威好手魯德，昨天在溫網男單第二輪賽事遭遇持外卡進入會內賽的地主英國選手布羅迪，雙方在苦戰5盤、3個半小時後由布羅迪以6：4、3：6、4：6、6：3、6：0爆冷勝出，這也讓魯德生涯至今還不曾挺進到溫網第三輪。

目前男單世界排名第4名的魯德，近兩年兩度打進法網決賽，去年也在美網挺進到決賽，不過擅長紅土場地的他，過去在草地賽的溫網卻是陷入難以跨越的難關，直到去年才在溫網拿下生涯會內賽首勝。

而今年他在首輪擊敗法國選手洛克里後，昨天碰上持外卡參加會內賽的地主選手、世界排名第142名的布羅迪，在最後兩盤賽事中卻出現氣力放盡的狀況，末盤甚至遭到對手賞了顆「貝果」，連續兩年止步於第二輪。

魯德說：「在第五盤賽事中他取得統治地位，雖然從排名來看，這確實是一件令人沮喪的事情，但我認為他是一位比我更好的草地球員。他的攻勢比我更有效率，動作也更好，我卻是不斷在滑倒與失去平衡。」

至於29歲的布羅迪談到成了本場比賽的黑馬，他說：「昨天睡前我還在想當我贏球時要說些什麼，但我現在真的不知道該說什麼，能在溫網中央球場出賽是一件讓人害怕又興奮的經歷，從我5歲開始，這就是我的夢想。」