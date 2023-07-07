溫網／8冠紀錄可能被約克維奇追平 費德勒：希望他能做到

約克維奇（Novak Djokovic）是今年溫布頓網球錦標賽男單奪冠熱門。「草地球王」費德勒（Roger Federer）談到賽史8冠紀錄可能被追平時大器回應，「如果他能做到，網球的歷史會變得更加豐富，並增加這項運動的話題性。」

費德勒曾在2003年到2007年創下溫網5連霸，他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「這是屬於我的時刻（8冠），如果有人追平或超越這項紀錄，這將是屬於他們的時刻。」

談到約克維奇有機會破紀錄時，費德勒表示，「我知道媒體會討論這些話題，球員會以此為目標，我也曾以此為動力打破紀錄。不過當你退休後，就會有不同角度，會更放鬆去看待一切，只會為自己創下的成就感到驕傲。老實說，我希望他能做到，因為他達成的每件事都會讓網球歷史更豐富。」

約克維奇第三輪的對手是宿敵瓦文卡（Stan Wawrinka），儘管約克維奇生涯對戰瓦文卡20勝6敗佔上風，但瓦文卡曾2度在大滿貫決賽擊敗約克維奇。