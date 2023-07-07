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溫網／西西帕斯跨日大戰闖關 迎戰墨瑞
今年溫布頓網球錦標賽受雨勢影響，進行到第4天還有單打首輪賽事，希臘名將西西帕斯、前美網冠軍汀恩的對決因雨打了兩天，西西帕斯才成為5盤馬拉松大戰贏家，取得明天在中央球場出戰「英國希望」墨瑞的資格。
西西帕斯和奧地利好手汀恩的首輪交鋒，形成跨日大戰，西西帕斯以3：6、7：6（7：1）、6：2、6：7（5：7）、7：6 （10：8）出線。
首輪就打了3小時56分鐘，西西帕斯笑說：「一度以為我們要複製伊斯納和馬惠的比賽。」美國巨砲伊斯納、法國好手馬惠在2010年溫網締造大滿貫史上最久比賽紀錄，決勝盤打了138局，伊斯納最終以70：68奪勝，結束打了3天、超過11小時的歷史戰役，不過溫布頓去年改制，決勝盤打到6：6將「超級搶10」，瘋狂馬拉松戰役走入歷史。
中央球場如溫布頓聖殿，塞爾維亞名將約克維奇昨在此加入「瑞士特快車」費德勒、美國名將小威廉絲行列，以6：3、7：6（7：4）、7：5橫掃澳洲對手湯普森，成為史上第3位大滿貫350勝球員。
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