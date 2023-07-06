溫網／約克維奇晉第三輪 史上第3位奪大滿貫單打350勝

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
約克維奇（Novak Djokovic）溫網晉第三輪。 美聯社
約克維奇（Novak Djokovic）溫網晉第三輪。 美聯社

塞爾維亞網球名將約克維奇Novak Djokovic）今天在溫網擊敗澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），成為史上第3位贏得350場大滿貫單打比賽的球員。

法新社報導，約克維奇以6比3、7比6（7比4）、7比5淘汰湯普森，晉級溫網第三輪，下場將對決阿根廷好手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry）或瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）。

約克維奇本役拿下生涯第350場大滿貫單打勝利，不僅是史上第3位贏得這個勝場數的球員，也是現役球員中唯一。

此前，瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）在大滿貫贏得369勝，美國網球女將小威廉絲（SerenaWilliams）共拿下365勝，兩人皆已在去年退休。

溫布頓 溫網 約克維奇 Novak Djokovic

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