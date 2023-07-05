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溫網／費德勒沒來看他比賽 阿爾卡拉斯坦承有些嫉妒

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導
球王阿爾卡拉斯直落三闖過首輪。 美聯社
球王阿爾卡拉斯直落三闖過首輪。 美聯社

溫網拿下最多冠的瑞士退役名將費德勒（Roger Federer），在今天第2日賽程現身場邊包廂，贏得球迷熱烈掌聲。球賽方面，球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）及力拚衛冕女單冠軍的芮芭奇娜雙雙旗開得勝，晉級次輪。

路透社報導，41歲的費德勒生涯8度在溫布頓錦標賽奪冠，為史上最多。他這次重返溫網已不再拿球拍打球，而是穿著優雅米色西裝現身皇家包廂，儘管如此，他過去輝煌戰績仍讓他贏得現場觀眾如雷的掌聲。

8屆冠軍費德勒受邀出席溫網，但就是錯過球王阿爾卡拉斯的比賽。 美聯社
8屆冠軍費德勒受邀出席溫網，但就是錯過球王阿爾卡拉斯的比賽。 美聯社

今天有69場首輪比賽因雨停賽，但費德勒舒舒服服在屋頂關閉的中央球場（Centre Court）中，觀看哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）衛冕之路的首戰。芮芭奇娜先丟掉首盤再追兩盤，最後以4比6、6比1、6比2擊敗美國對手羅傑斯（Shelby Rogers）。

接著，費德勒又去看了英國國寶級球星墨瑞（AndyMurray）的比賽。墨瑞贏得個人第3座溫網男單金盃的希望雖不大，今天仍以6比3、6比0、6比1直落三，擊敗持外卡參賽的同胞選手佩尼斯頓（Ryan Peniston）。

但費德勒錯過了西班牙超級新星、20歲年輕好手阿爾卡拉斯的比賽。

在費德勒接受球迷一波又一波喝采時，阿爾卡拉斯正在一號球場（Court One）對戰法國老將查迪（Jeremy Chardy），儘管查迪是經驗豐富的好手，阿爾卡拉斯最後仍以6比0、6比2、7比5勝出，這說明了他世界排名何以高居世界第一，且能以頭號種子身分打這次的溫網。

阿爾卡拉斯告訴記者說：「我很滿意自己今天的表現。」

但他對費德勒錯過他的比賽感到有些落寞，他說：「賽後我用手機查了一遍，每一個報導、發文，我看到費德勒在溫網現場。」阿爾卡拉斯承認，「這讓我有點嫉妒」。

溫布頓 溫網

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