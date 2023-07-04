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溫網／無情輾壓對手 球王「小蠻牛」直落3闖關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 美聯社
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯。 美聯社

溫布頓第2天賽程再度受到雨勢攪局，不過西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）不受比賽中斷影響，花不到2小時就以6：0、6：2、7：5拍下36歲法國老將夏迪（Jeremy Chardy），闖進第二輪。

溫布頓只有中央球場和第一球場設有屋頂，擔綱第一球場首戰的阿爾卡拉斯，今天首盤直接賞給對手「貝果」，儘管比賽一度因屋頂關閉暫停，他仍沒給對手任何機會，只花1小時又53分鐘就拿下勝利。

「我認我我一開賽打得非常好，第三盤他找回水準，我陷入麻煩，但我喜歡對抽，喜歡對戰，我也很開心能打出高水準，我們雙方第三盤都是，打得非常接近，但我真的很開心過了第一輪。」去年美網摘冠的阿爾卡拉斯說。

身為現任球王，阿爾卡拉斯第一盤一度腳步打滑，所幸沒影響狀態，他也提到屋頂關閉對自己影響不大，「我試著別去想這些，當然沒有屋頂、有陽光對我比較好，我想大家都是如此，但我非常專注，不管有沒有屋頂，我必須展現最佳身手，不過我覺得屋頂關閉下的擊球聲非常悅耳，尤其是在草地上。」

尋求女單衛冕的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天也在中央球場登場，她在「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和凱特王妃見證下演出逆轉勝，以4：6、6：1、6：2拍下美國蘿傑絲（Shelby Rogers），踏出衛冕第一步。

溫布頓 溫網

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