溫網／中央球場將舉行特別儀式 表揚瑞士天王費德勒生涯成就

溫網主辦單位全英俱樂部（All England Club）將於明天賽程第二日在中央球場（Centre Court）舉行特別儀式，表揚瑞士天王費德勒的生涯成就。

法新社報導，費德勒（Roger Federer）生涯共贏得8座溫網冠軍，去年9月宣布退休，他明天將重返昔日奪下若干最偉大勝利的現場，並在比賽開始前接受表揚。

現年41歲的費德勒，去年在倫敦拉沃盃（LaverCup）告別球壇，淚灑現場寫下感性一幕，自此大體離開網球界。他上月也在德國哈雷公開賽（Halle Open）草地球場獲得類似表揚。

全英俱樂部執行長波頓（Sally Bolton）今天說：「我很高興宣布，羅傑（費德勒）明天將會和我們在一起，我們在比賽開始前於中央球場將有一個特別時刻，表揚他獲得最多溫網男單冠軍的成就。」

「我們將有片刻表揚他的成就，並感謝他帶給我們的所有回憶。」