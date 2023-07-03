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溫網／約克維奇中央球場開幕戰登場 澳洲壞小子臨時退賽

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
約克維奇尋求溫網衛冕。 路透社
約克維奇尋求溫網衛冕。 路透社

2023年溫網今天開打，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）將在中央球場開幕戰登場。去年溫網男單亞軍基里洛斯（Nick Kyrgios）則因手腕受傷退賽。

法新社報導，喬科維奇將尋求他的第8座溫網冠軍，以及平紀錄的第24座大滿貫金盃。今年36歲的約克維奇，拿下了過去4屆溫網冠軍，自2013年決賽以來，從未在溫布頓中央球場（Centre Court）失利。

約克維奇今天將對決世界排名第67的阿根廷好手卡席恩（Pedro Cachin），這是卡席恩在溫網會內賽首度亮相。

另一方面，波蘭籍世界球后斯威雅蒂（IgaSwiatek）今天將在女單首輪對決世界排名第114的中國女將朱琳。斯威雅蒂上週才在德國巴特洪堡公開賽（Bad Homburg Open）食物中毒，但她有信心已一甩陰霾。

2022年溫網亞軍澳洲「壞小子」基里洛斯原定今天對決比利時網球名將高芬（David Goffin）。

然而，基里洛斯昨天晚間宣布退出本屆溫網，原因是手腕受傷，他上週才因傷退出西班牙馬約卡公開賽（Mallorca Open）。

溫布頓 溫網

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