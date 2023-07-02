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溫網／沙國搶辦職業巡迴賽洗白聲譽？約克維奇盼維護網球傳統

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
約克維奇在溫網記者會提到沙國辦比賽的話題。 路透社
約克維奇在溫網記者會提到沙國辦比賽的話題。 路透社

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天表示，若ATP、WTA和沙烏地阿拉伯達成協議，將在該國辦比賽，他希望務必要保留網球運動的「完整性和傳統」。

法新社報導，沙烏地阿拉伯被控企圖藉由體育為其人權紀錄「洗白」，而如今負責男、女職業網球賽事的世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）也成為其目標。

沙烏地阿拉伯已經陸續簽下葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、金球獎（Ballond'Or）得主本澤馬（Karim Benzema）等老牌球星為其本土聯賽效力， 也資助英超的紐卡索（Newcastle）。

沙烏地阿拉伯創立LIV聯賽，在高球界掀起一陣波瀾。另外，沙國也舉辦了一級方程式賽車（FormulaOne）大獎賽（Grand Prix）。

生涯拿過23座大滿貫賽冠軍的約克維奇在溫網期間說：「就如何看待體育活動而言，我認為網球是世界級的個人運動，可能和高爾夫最接近。」

喬科維奇說：「我認為，從高爾夫的例子來看，我們應該能學到很多，有些是正面的、也有一些是負面的，並試著去敲定一些協議，而如果要朝這個方向發展的話，得要保護（網球）這項運動的完整性、傳統與歷史，以適合的方式讓其發展。」

WTA主席賽門（Steve Simon）6月30日表示，WTA正在評估將比賽帶帶沙烏地阿拉伯這樣「挑戰性十足的話題」。

沙烏地阿拉伯已被提及可能舉辦今年的WTA年終賽。

賽門說：「這是個非常艱困且極具挑戰性的話題，目前正由許多單位衡量中。」

「2月時我親自到沙烏地阿拉伯去看了一下，也帶了2名球員和一些代表前往，我們想看看那裡已發生了什麼變化。」

ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）表示，ATP已經與沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public InvestmentFund）就可能的合作做了「積極的」討論。

這個消息引來網壇傳奇名將馬克安諾（JohnMcEnroe）和艾芙特（Chris Evert）的批評。

儘管沙烏地阿拉伯提供了鉅額的費用，但前世界球王墨瑞（Andy Murray）目前仍拒絕到沙烏地阿拉伯打表演賽。他表示，若沙烏地阿拉伯的比賽變成正式的巡迴賽事，那將是個「截然不同且困難的問題」。

他指出：「因為，若你不打那些比賽，顯然將因此受罰，那絕對是我必需考慮的事；而不幸的是，這就是現在許多運動的走向。」

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