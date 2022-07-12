溫網／奪冠後約克維奇曬超萌兒女 快當爸的納達爾留言恭喜

甫在溫網奪下生涯第21座大滿貫冠軍、達成溫網4連霸的前球王約克維奇（Novak Djokovic）不只在網球賽場打出傲人成績，他也有著幸福美滿的家庭生活。昨天他在IG分享自己的一雙兒女在球場上盡情奔跑的影片，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也在下方留言恭喜約克維奇奪冠。

約克維奇昨天在IG分享，他的兒子女兒盡情地在中央球場草地上奔跑的影片，過程中，約克維奇的女兒還向他撒嬌，約克維奇只好放下冠軍盃，揹著女兒繞場，瞬間「父愛」爆棚。

約克維奇寫道：「今天早上我和我的家人度過了一段寶貴的時光，看到他們在這個傳奇的球場奔馳是件多麼令人高興的事！好榮幸能和他們一起分享這段旅程。謝謝溫布頓給我這個機會，把這一生中許多美好回憶帶回家。」

納達爾也在下方留言恭喜約克維奇：「哇！好棒的時刻！好好享受這一刻吧！非常非常恭喜你！」

今年溫網奪冠後，約克維奇生涯已奪下7座溫布頓冠軍，追平偶像美國名將山普拉斯（Pete Sampras），與男單最多溫布頓金盃的「草地之王」費德勒（Roger Federer）只差1冠，也快追上納達爾的生涯22座大滿貫冠軍。

本屆溫網不納入積分計算，因此形成溫網結束後，幾乎所有球員積分都減少的罕見情景。除了被禁止參賽的俄羅斯、白俄羅斯選手外，去年奪冠的約克維奇堪稱最大受害者之一，在本周出爐的最新排名，約克維奇直接被扣了2000分，排名由世界第三跌至第七，納達爾雖然積分減少，但相較之下幅度還算和緩，世界排名反而上升一名，來到第三。