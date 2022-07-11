溫網／約克維奇奪冠妻子怒嗆記者 憑什麼稱他為反疫苗代表？

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）昨晚奪下生涯第7座溫布頓金盃，同時是第21座大滿貫冠軍，不過他的妻子今天卻在推特上和一名記者開戰，原因是她不滿該名記者稱丈夫是「反疫苗代表人物。」

約克維奇在溫網決賽首輪雖不敵澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），但他接著以4：6、6：3、6：4、7：6（7：3）逆轉戰局，完成溫布頓4連霸，第21座大滿貫入袋後也超越費德勒（Roger Federer）的20座，獨居男網史上第2，僅次於「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的22冠。

然而約克維奇仍不願接種疫苗，根據美國政府規定未打疫苗的外國人無法入境，因此目前來看約克維奇恐怕會錯過年度最後一場大滿貫，也就是將在下個月底開打的美網，約克維奇昨天拿到冠軍後也喊話，希望美國政府能改變入境規則。

稍早有名記者撰文寫下，「除非美國修改入境規定，否則溫網將是約克維奇今年最後一場大滿貫賽事。美國要求外國人入境前必須完成疫苗接種，而約克維奇早已堅定地排除施打疫苗的可能性，他仍是世界上出了名不肯打疫苗的代表人物之一。」

對於這番言論，約克維奇的妻子感到相當不滿，認為這名記者在諷刺丈夫，因此在推特上反擊寫下，「你憑什麼說他是反疫苗的代表人物，他只不過就是做了對他的身體來說最好的選擇。」

而事情並未就此落幕，因為該名記者隨後立即做出解釋，「我知道這是他的選擇，但我還要說，他如此堅決地反對疫苗，大大限制他參加比賽的權力，這樣的行為不知不覺地成為了眾人眼中反疫苗運動的代表人物，光是澳網就說明了一切。」

不料約克維奇的妻子仍不罷休，繼續回嗆，「你用了一個非常有爭議性且偏頗的說法只為了讓你的文章增加話題性，他只不過就是做了對他的身體來說最好的選擇，如果他因為做出那個選擇而沒有上場比賽，他也可以接受。」