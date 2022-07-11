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溫網／說到做到！約克維奇奪冠 將請基里洛斯吃飯喝酒

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
約克維奇（左）與基里洛斯（右）賽前約定由贏家請吃晚餐。 新華社
約克維奇（左）與基里洛斯（右）賽前約定由贏家請吃晚餐。 新華社

約克維奇今天在逆轉取勝、連4屆溫網奪下男單冠軍後表示，他將依先前雙方的約定，請基里洛斯吃頓晚餐並喝一杯。

路透社報導，35歲的約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球錦標賽男子單打決賽丟掉首盤，但他保持冷靜連趕3盤，最終以4比6、6比3、6比4、7比6（7比3）擊敗基里洛斯（Nick Kyrgios），成功捧起冠軍獎盃，並依他昔日在溫網奪冠軍的特有慶祝方式「吃草」慶功。

27歲的基里洛斯生涯首度參加大滿貫賽決賽，他在歷經逾3小時的激戰後，形容約克維奇根本像神一樣。

在準備這場決賽之前，原本關係並不密切的約克維奇與基里洛斯卻突然熱絡起來，他們約定由贏家請吃晚餐，先前基里洛斯甚至提議一起「到夜店瘋一下」。

第7次在溫網奪冠、生涯累積21座大滿貫賽冠軍的約克維奇，賽後在場上說：「我不確定是要在今晚或其他時候（兌現約定），這也是我們兩人在場下建立好交情的開端。先前因為我太太就坐在旁邊，所以我沒有回應他（上夜店的邀請），但我們可以從吃晚餐和喝點酒開始。」

但這樣的聚會，基里洛斯可能得再等一陣子了，因為約克維奇透露，當下是他和妻子的結婚紀念日。

基里洛斯此役給了約克維奇不小的壓力，但都無法阻止他搶下個人1年多來的首座大滿貫賽冠軍，而在第3盤尾聲丟掉發球局，最終讓基里洛斯付出沉痛的代價。

約克維奇說：「恭喜你和你的團隊，你們展現了精彩的比賽，僅此獻上最誠摯的祝福，因為我真的十分尊敬你們。我認為你是了不起且天賦十足的網球選手和運動員。」

「這些（讚美）你已經聽了很多年了，但如今你知道這一切開始成真，我相信以後會很常在大滿貫賽事尾聲遇到你。」

未能成為20年來首位奪下大滿貫賽冠軍的澳洲球員，基里洛斯表示，他不知道自己會不會再打進溫網決賽，但他現在唯一想做的，就是好好休個假。

基里洛斯說：「我覺得我打得很好，但我沒騙你，他真的有點像神。對我個人來說，這兩週真的太不可思議了，能有這樣的成績，我真的十分高興，這可能是我生涯最顛峰的代表作，希望未來能有那麼一天，我可以再回到這裡，但我真的沒把握。」

溫布頓 溫網 Novak Djokovic Nick Kyrgios

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