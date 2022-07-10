溫網／「彭帥在哪裡」現溫網 活動人士擬女雙決賽發T恤

本週稍早被溫網保全給攔下的活動人士若找到「闖關」的方法，明天將會有數以百計的球迷穿著「彭帥在哪裡」的T恤，觀看溫網最後1天的比賽。

路透社報導，代表「自由西藏」（Free Tibet）和「香港思源」（Power to Hongkongers）的4名活動人士，4日穿著印有「彭帥在哪裡」（WhereIsPengShuai）的T恤到溫布頓網球錦標賽比賽現場，卻被主辦單位「全英俱樂部」（All EnglandClub）的保全給攔下。這兩個團體表示將於10日回到球場，並在女子雙打決賽前將T恤分發給現場觀眾。

曾在溫網女雙奪冠、女雙世界排名也曾高居第1的彭帥，去年11月在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾強迫她維持多年不倫關係，之後發文不僅遭刪除，人也一度「神隱」長達3週時間，引發全球關切。世界女子職業網球協會（WTA）為此暫停了所有在中國進行的比賽，今年賽事也不會重返中國。

本月4日在溫網被攔下的其中一名活動人士李斯（Jason Leith）說：「全英俱樂部似乎很怕惹惱中國政府及其盟友。」

「我們4日的小行動獲得網球迷大力支持。我們認為他們會想聲援彭帥及其他的中國人權受害者。」

中國否認有關侵犯人權的指控，並稱他們反對讓體育「政治化」。

全英俱樂部並未對此做出評論。

溫網女雙決賽將由大會頭號種子比利時梅丹斯（Elise Mertens）與中國張帥的組合，對上第二種子、捷克雙姝卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）和斯尼科娃（Katerina Siniakova）組合。