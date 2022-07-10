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溫網／芮芭奇娜溫網稱后俄蹭熱 亞軍被譽突尼西亞驕傲

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
芮芭奇娜（Elena Rybakina）。 新華社
芮芭奇娜（Elena Rybakina）。 新華社

出生於俄羅斯的哈薩克女將芮芭奇娜今天在溫網封后，讓俄國網協跳出來蹭熱，稱這是「俄羅斯的勝利」，而加博雖無緣奪冠，仍被突尼西亞稱為「全國的驕傲」。

溫布頓網球錦標賽女子單打決賽，芮芭奇娜（Elena Rybakina）以3比6、6比2、6比2逆轉擊敗加博（OnsJabeur），成為首名在溫網女單奪冠的哈薩克球員。

法新社報導，俄羅斯網球協會會長塔皮斯喬夫（Shamil Tarpischev）大讚芮芭奇娜在溫網封后是俄羅斯的勝利，還說她是「俄國的選手」。

芮芭奇娜生於俄羅斯莫斯科，2018年轉籍到哈薩克，因此即便今年溫網禁止俄國與白俄羅斯球員參賽，芮芭奇娜仍不受影響。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）在報導中引述塔皮斯喬夫的話說：「太棒了，芮芭奇娜幹得好，我們贏得溫網。」

塔皮斯喬夫在芮芭奇娜闖進決賽時就曾說：「芮芭奇娜能打進溫網決賽真是太好了，她是俄羅斯的選手。所以如果她能奪冠就太棒了，我們會在決賽為她加油打氣。」

23歲的芮芭奇娜表示，哈薩克承諾在財務和訓練方面向她提供更好的支持後，自己便轉籍到哈薩克。

近年，有許多球員轉籍到哈薩克，芮芭奇娜是其中一員。

法新社也報導，加博雖在女單決賽遭逆轉，無緣捧起冠軍獎盃，但突尼西亞人仍為她著迷，並為她能打進溫網決賽慶賀。加博被譽為「全國的驕傲」、「幸福大使」。

世界排名第2的加博成為開放年代（Open era）後，首位打進大滿貫女單決賽的非洲球員，也是第一位阿拉伯世界國家選手。

加博在賽後表示，儘管輸了比賽，她會從中吸取經驗，且迫不及待要打下一場決賽了。

她說：「我只是試著要盡可能的多給幾個世代的人帶來啟發。」

溫布頓 溫網 芮芭奇娜

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