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溫網／真的是壞小子！ 基里洛斯生涯累積2500萬罰款領先群雄

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲「壞小子」基里洛斯，職業生涯累計接近70萬英鎊（約2554萬台幣）罰款。 法新社
澳洲「壞小子」基里洛斯，職業生涯累計接近70萬英鎊（約2554萬台幣）罰款。 法新社

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）稍早宣布因腹肌撕裂傷退出4強賽，對手「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）因此直接晉級2022溫網男單決賽，除了寫下生涯大滿貫最佳成績外，他還創另一項網壇紀錄，為職業生涯已累積接近70萬英鎊（約2554萬台幣）罰款。

據英國媒體報導，男單世界排名40的基里洛斯光是在本屆溫網就已經被罰款兩次，首輪他向觀眾吐口水被罰1萬美元（約30萬台幣），後來又因辱罵主審被罰4千美元（約12萬台幣），兩次罰鍰加總約42萬台幣，讓他遭外界戲稱網壇「罰款王」。

此外，基里洛斯曾在2019年辛辛那提名人賽因摔拍、吐口水等違規行為，被罰款13.1萬英鎊（約478萬台幣），成為ATP巡迴賽有史以來單次最大筆罰款紀錄。基里洛斯曾在節目上自曝自己在職業賽罰款總額已高達66.6萬英鎊（約2430萬台幣）。

除了罰款外，基里洛斯場上場下皆還有許多爭議性行為，此次溫網比賽他曾在記者會上大啖壽司，被球迷認為相當不尊重，另外他還違反溫網白色衣著規定，在賽後戴紅帽、穿紅鞋受訪，而與記者發生爭論，日前他更是被家鄉澳洲媒體披露，在去年12月襲擊前女友，該案件將於下月開庭，最嚴重可能面臨兩年的牢獄之災。

溫布頓 溫網

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