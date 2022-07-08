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溫網／美英組合成功衛冕 混雙2連霸

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
女將柯拉芙琪珂與男子選手斯庫普斯基這對美英組合未免溫網混雙冠軍！ 美聯社
女將柯拉芙琪珂與男子選手斯庫普斯基這對美英組合未免溫網混雙冠軍！ 美聯社

女將柯拉芙琪珂與男子選手斯庫普斯基這對美英組合今天以6比4、6比3擊敗澳洲組合史托蘇兒和伊布登，連兩年在溫布頓網球錦標賽混合雙打奪冠。

柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與斯庫普斯基（Neal Skupski）的組合，名列這次溫網混雙第2種子，他們此役驚險拿下首盤。次盤早早被史托瑟（Samantha Stosur）、伊布登（Matthew Ebden）的組合破發，一度以1比2落後，但他們很快回神連拿4局，最終僅花1小時又27分鐘拿下勝利。

澳洲組合未能在第2盤站穩腳步，因為柯拉芙琪珂的左手發球和斯庫普斯基靈巧的上網，不斷給他們帶來麻煩。

柯拉芙琪珂與斯庫普斯基的組合，成為繼1997年的薩克（Cyril Suk）和蘇可娃（Helena Sukova）這對捷克姊弟檔後，第1個能在溫網衛冕混雙冠軍的組合。

斯庫普斯基告訴記者：「比賽開打時，我有點緊張，但我在第1個發球局打得不錯，發球發得很好、打了幾記愛司球（Ace）。」

這是28歲的柯拉芙琪珂生涯第4度在大滿貫拿下混雙冠軍，她去年狂掃大滿貫法網、溫網、美網冠軍，僅年初的澳網未能奪冠。

她說：「我詞窮了，連兩年在溫網奪冠，這真是特別的一刻。」

溫布頓 溫網

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