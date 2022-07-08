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溫網／納達爾退賽無緣年度大滿貫 基里洛斯晉決賽
西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）追求年度大滿貫之路今天戛然而止，由於腹部拉傷，他宣布退出對決澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）的溫網男單準決賽。
路透社報導，36歲的納達爾表示：「我必須退出這場賽事，因為我腹部一直很痛。」
「我無法想像在這種情況下贏兩場比賽。對我而言，最重要的是快樂而非頭銜，雖然大家都知道我對此投注了多少心力，我不能冒著離開這項運動2至3個月的風險。」
「我非常傷心。」
納達爾迄今已拿下22座大滿貫冠軍，且在今年的澳網和法網奪勝，原本有希望成為繼1969年澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）之後，首位在同一年度橫掃4大滿貫賽金盃的男單選手。
納達爾退賽代表基里洛斯成為2003年菲立浦西斯（Mark Philippoussis）之後，首位晉級溫布頓網球錦標賽男單決賽的澳洲人。
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