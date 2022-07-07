溫網／不按牌理出牌VS.迷信動作 壞小子、納達爾矛盾大對決

「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）近兩戰相較先前沉著冷靜不少，昨天他以直落三拍落智利一哥加林（Cristian Garin），生涯首闖大滿貫男單四強，台灣時間8日晚間將碰上「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），屆時會擦出什麼樣的火花，令人相當期待。

先前第3輪時，基里洛斯與希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）整場火藥味濃厚，兩人事後都遭大會罰款、警告，對戰美國小將中島（Brandon Nakashima）贏球後則是換上紅鞋、紅帽挑戰溫網「全白」傳統。

如今27歲的基里洛斯難得安分守己，也打出好成績，賽後受訪時他表示，自己從未想過打進大滿貫四強，接著他耐人尋味地說：「顯然我職業生涯早期，未總是把事情做到好，甚至可能浪費了一些機會，但我真的為我的強勢回歸感到自豪。」

基里洛斯vs.納達爾。 法新社

過往壞小子與蠻牛有過9次交手記錄，基里洛斯以3勝6敗落居下風，而兩人過去在溫網交戰過2次，2019年由納達爾獲勝，2014年十六強賽則是他們生涯首度碰頭，當時年僅19歲的基里洛斯4盤獲勝。此外，基里洛斯不按牌理出牌的風格、超快速發球碰上納達爾的迷信、接發習慣動作，兩人會擦出什麼火花，也是令人矚目的焦點。