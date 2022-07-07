溫網／納達爾克服傷勢退敵 第8度晉級溫網4強
西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在溫網8強克服傷勢，擊敗美國網球選手佛里茲（Taylor Fritz），生涯第8度晉級溫網4強。
法新社報導，納達爾今天首盤即失利，接著在第二輪因傷勢叫暫停，但他隨後挽回頹勢，最終以3比6、7比5、 3比6、7比5、7比6（10比4）打敗佛里茲，整場賽事長達4小時又21分鐘。
納達爾迄今已拿下22座大滿貫冠軍，下場比賽將對決澳洲網球好手基里奧斯（Nick Kyrgios），爭奪決賽席位。
納達爾今年已接連在澳網及法網奪冠，將挑戰成為繼1969年澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）後，首位在同一年度橫掃4大滿貫賽金盃的男單選手。
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