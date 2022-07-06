溫網／辛納雖敗猶榮 對約帥先拿2盤連費爸也沒辦到過

約克維奇今日在溫網8強遇到苦戰，開局被義大利20歲新星辛納（Jannik Sinner）拿2盤率先聽牌，不過他靠「廁所暫停」成功拐氣，上演驚奇大逆轉，辛納因此「吃鍋貼」雖敗猶榮。

辛納雖然慘遭逆轉，但外媒仍驚嘆他的表現，因為在溫網要讓6度奪冠的約克維奇處於0:2落後並不容易，這是連「費爸」費德勒（Roger Federer）沒辦到過的事，只是約克維奇還是沉穩，完成生涯在大滿貫賽第7次「輸2贏3」大逆轉，讓辛納賽後受訪時承認兩人的經驗有著極大的差距，「約克維奇有過許多這種局面發生的經驗，這一定會帶來幫助的。」

約克維奇在賽後接受訪問時，談論到為何在暫停過後判若兩人，「前2盤的辛納表現真的十分強勢，因此我選擇暫停去上廁所『拐氣』一下，到了廁所後，我面對鏡子不斷鼓舞自己，這就是讓我逆轉的轉淚點。」接著說道，他最大的敵人一直是自己內心矛盾的衝突，他相信自己永遠能夠逆轉情勢，很開心今天能再度達成奪下勝利。