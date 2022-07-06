溫網／廁所暫停後翻盤對手 約克維奇：一直相信能逆轉

尋求衛冕溫網男單冠軍的約克維奇今天在丟兩盤後連追3盤，逆轉擊敗義大利新星辛納，生涯第11次闖進溫網4強，與英國好手諾瑞爭奪決賽門票，他賽後說，從未對自己喪失信心。

約克維奇（Novak Djokovic）今天開賽先以5比7、2比6連丟兩盤，但他及時踩住煞車，以6比3、6比2、6比2連趕3盤，最終逆轉拿下勝利，晉級4強後，他將與地主希望諾瑞（Cameron Norrie）爭奪冠軍賽門票。

這是35歲的約克維奇生涯第7度上演先丟兩盤、連追3盤的大逆轉戲碼。

在溫網6次奪冠的約克維奇說：「我一直相信我能逆轉，我知道我的經驗會讓我在這種情況下贏球。」

喬科維奇最近一次出現這樣大逆轉演出，是2021年在大滿貫法國網球公開賽第4輪對上義大利小將穆薩提（Lorenzo Musetti），以及在決賽卯上希臘好手子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）時。

約克維奇說：「非常恭喜辛納，他打了場好球，以他的年紀來說，他已經非常成熟，他還有很多時間能超越自我。」

「前兩盤和後3盤可以說是完全不同的比賽，而他是前兩盤打得比較好的那個球員。」

「但第2盤結束時，我利用上廁所的暫停時間，為自己打打氣，試著讓自己更專心。」

約克維奇正在追尋生涯第7座溫網冠軍，若能順利到手，將可追平傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）的成就，並緊追在瑞士名將費德勒（Roger Federer）的8座溫網男單冠軍之後。

第九種子諾瑞成為2016年的墨瑞（Andy Murray）後，首位在溫網闖進4強的英國選手。 美聯社

大會男單第9種子諾瑞（Cameron Norrie）以3比6、7比5、2比6、6比3、7比5艱苦擊敗比利時選手葛芬（David Goffin），首次在大滿貫闖進4強。

諾瑞表示，他在比賽開始時，打得十分掙扎。

諾瑞今天獲勝晉級，成為2016年的墨瑞（Andy Murray）後，首位在溫網闖進4強的英國選手。對於將出戰頭號種子約克維奇一事，諾瑞表示，他會「把握」這個機會。

「光是打贏今天這場比賽，就夠讓我訝異了。」

「我回想起所有努力訓練和必須做出的一切犧牲，這些肯定會帶來回報，這感覺真的很好。」