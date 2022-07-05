溫網／澳洲壞小子5盤勝闖8強 換穿紅帽與喬丹紅鞋挑戰全白傳統

「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）昨一掃火爆性格，在右肩不適的情況下力拚5盤擊退美國小將中島（Brandon Nakashima）殺進八強。不過他仍不改「叛逆性格」，穿著紅白Air Jordan復古籃球鞋進出中央球場，賽後訪問時還戴上醒目的紅色帽子，挑戰溫網的「全白」傳統。

相較於前役對戰希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）整場不停碎念、爭執，基里洛斯這回對上無太大情緒起伏的20歲小將中島，也突然變得沉著冷靜，網友也猜測：「當對手越有反應（例如西西帕斯）就可能讓基里洛斯越想搞些有的沒的，像中島弟弟情緒這麼平穩，他就專心比賽。」

「澳洲壞小子」基里洛斯昨打敗美國20歲好手中島，生涯第二度挺進溫網八強。 美聯社

基里洛斯昨也克服右肩不適，苦戰3小時11分，以4：6、6：4、7：6、3：6、6：2獲勝，生涯第二度闖進溫網男單八強，前一次得回溯至2014年，當時他在十六強戰打敗納達爾（Rafael Nadal）。接下來基里洛斯將和前一輪完成輸二贏三大逆轉的智利一哥加林（Cristian Garin）爭奪四強門票。

只不過，昨基里洛斯比賽過程中雖然「反常」地乖巧，賽後他仍展現叛逆性格，挑戰全英草地俱樂部嚴格堅持的「全白服裝」規定，受訪時換上紅白Air Jordan鞋和大紅色帽子，被問及此事，他也率性地回應：「因為我想做自己想做的事，我只是喜歡穿我的喬丹鞋。」