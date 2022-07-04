溫網／約克維奇力克范賴特霍芬 13度挺進8強

6度在溫布頓網球錦標賽封王的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天扭轉第2盤頹勢，順利解決荷蘭外卡選手范賴特霍芬（Tim van Rijthoven），生涯第13度挺進溫網8強。

大會第一種子約克維奇今天以6比2、4比6、6比1、6比2擊敗世界排名第104的范賴特霍芬，尋求追上傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）溫網男單7冠紀錄。

約克維奇取得第25場草地球場勝利後直誇范賴特霍芬「很強」，還說他之前從未與范賴特霍芬交手過。

「他的發球極佳、正手拍強勁，手感也很好。」

約克維奇下一場比賽將面對大會第10種子、義大利籍的辛納（Jannik Sinner）。辛納稍早爆冷以6比1、6比4、6比7（8/10）、6比3擊敗西班牙新星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），晉級8強。