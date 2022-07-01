溫網／兩度發出最速球 美國女將高芙直落二晉第3輪

美國18歲新星高芙（Coco Gauff）今天發出時速高達122英里和124英里的球，為今年溫布頓網球錦標賽女單賽事目前為止最快速發球，最後以直落二的盤數輕鬆挺進第3輪。

高芙今天在中央球場出戰羅馬尼亞女將布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu），首盤第4局破對手發球局，並且發出時速122英里的球，成功拿下第5局。

高芙之後在第2盤又發出時速124英里的球，為本屆溫網女單最快速，表現驚豔全場，最後以6比2、6比3擊敗布莎尼斯古。

高芙下一場將迎戰阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），上演「美國內戰」。大會第20種子阿尼西莫娃今天以2比6、6比3、6比4力克同胞戴維斯（Lauren Davis），搶下第3輪門票。

高芙上一輪就曾發出時速121英里的球；溫網打到目前為止，捷克女將克菲托娃（Petra Kvitova）和哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）以發球時速119英里並列第2快。

高芙2019年以15歲之齡闖進溫網第4輪，在世界舞台上打出名堂，去年溫網也挺進16強。她今年在法國公開賽拿下亞軍，目前世界排名第12。

高芙說：「今天是我第一次走上中央球場，真的一點也不緊張。」

她說：「有點主場優勢的感覺，真的覺得對我來說像是主場，比賽時感覺觀眾大多為我加油。」